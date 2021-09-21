Son dakika haberi | Mısır'ın eski Savunma Bakanı Mareşal Tantavi için askeri cenaze töreni - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Mısır'ın eski Savunma Bakanı Mareşal Tantavi için askeri cenaze töreni

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Mısır'ın eski Savunma Bakanı Mareşal Tantavi için askeri cenaze töreni

Son dakika gündem haberine göre Mısır'da hayatını kaybeden eski Savunma Bakanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi için askeri cenaze töreni düzenlendi.

Mısır'da hayatını kaybeden eski Savunma Bakanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi için askeri cenaze töreni düzenlendi.

Mısır'da bugün hayatını kaybeden eski Savunma Bakanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi için askeri cenaze töreni düzenlendi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah El-Sisi başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili, Tantavi için düzenlenen askeri cenaze törenine katıldı. Mareşal Tantavi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Tantavi'nin naaşı ise başkent Kahire'de bulunan 5. Yerleşim bölgesindeki silahlı kuvvetler mezarlığına defnedildi.

Öte yandan bugün sabah saatlerinde Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 85 yaşındaki Mısır'ın eski Savunma Bakanı Mareşal Muhammed Hüseyin Tantavi'nin bu sabah hayatını kaybettiği duyurulmuş, Tantavi'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 gün süreyle ulusal yas ilan edildiği ifade edilmişti. Ayrıca Mısır'ın eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek döneminin en önemli isimlerinden biri olan Tantavi, 21 yıl boyunca Mısır'da Savunma Bakanı görevini yürütmüştü. Tantavi, Mübarek'in 2011 yılında görevden alınmasının ardından yaklaşık 1,5 yıl ülkeyi yönetmişti. - KAHİRE

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kuruluna hitap etti: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanoviç ile bir araya geldi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabulü sona erdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, New York'ta İngiltere Başbakanı Johnson'ı kabulü sona erdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Mesut Özil Şenol Güneş Domagoj Vida Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hulusi Akar Cengiz Ergün
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | Mısır'ın eski Savunma Bakanı Mareşal Tantavi için askeri cenaze töreni - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 22:20:01. #1.11#