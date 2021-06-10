MİNİK ÖĞRENCİLER, 1 YIL BOYUNCA TOPLADIKLARI ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRDI
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MİNİK ÖĞRENCİLER, 1 YIL BOYUNCA TOPLADIKLARI ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRDI

Demirören Haber Ajansı / Barış Kul - Haberler | Güncel

VAN'ın Erciş ilçesindeki Yunus Emre Anaokulu'nun öğrencileri, sıfır atık projesi kapsamında 1 yıl boyunca topladıkları kağıt, plastik ve camlardan oluşan atıkları geri dönüşüme kazandırdı.

VAN'ın Erciş ilçesindeki Yunus Emre Anaokulu'nun öğrencileri, sıfır atık projesi kapsamında 1 yıl boyunca topladıkları kağıt, plastik ve camlardan oluşan atıkları geri dönüşüme kazandırdı.İlçenin Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Anaokulu'nda eğitim gören 30 öğrenci, sıfır atık projesine dikkat çekmek için 1 yıl boyunca eğitimden arta kalan kağıt, plastik ve camlardan oluşan atıkları toplamaya başladı. Toplanan bu atıklar da okul yöneticileri gözetiminde geri dönüşüme kazandırıldı. Okulun öğretmenlerinden Dilek Çiftçi, sıfır atık ve geri dönüşümün önemine vurgu yapmak amacıyla bu çalışmayı başlattıklarını belirterek, "Öncelikle çocuklarımıza geri dönüşüm işaretlerini öğrettik. Yedikleri gıdaların üzerinde bile geri dönüşüm işaretlerini fark ediyorlar, bu bağlamda çocuklarımızın farkındalıkları oluştu. Topladıklarımızı çöp torbalarına doldurup, geri dönüşüm firmasını aradık, onlarda araçları ile gelip atıklardan oluşan torbaları alıp geri dönüşüme kazandırmak üzere götürdüler. Öğrencilerimiz yıl boyunca yaptıkları çalışmaları canlı olarak gördüler. Bu vesileyle çocuklarımız daha duyarlı oldular" dedi.


MİNİK ÖĞRENCİLER, 1 YIL BOYUNCA TOPLADIKLARI ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRDI
MİNİK ÖĞRENCİLER, 1 YIL BOYUNCA TOPLADIKLARI ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRDI
MİNİK ÖĞRENCİLER, 1 YIL BOYUNCA TOPLADIKLARI ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRDI
MİNİK ÖĞRENCİLER, 1 YIL BOYUNCA TOPLADIKLARI ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Kul

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MİNİK ÖĞRENCİLER, 1 YIL BOYUNCA TOPLADIKLARI ATIKLARI GERİ DÖNÜŞÜME KAZANDIRDI - Haberler
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