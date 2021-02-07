Son dakika haberi: Milletvekili Yediyıldız ve oğlu, kazada yaralandı

Son dakika gelişmesine göre ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız, yaralandı.

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve oğlu Ahmet Yediyıldız, yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ocaklı kavşağında meydana geldi. Ordu'dan Ankara'ya giden AK Parti Ordu Milletvekili Ahmet Yediyıldız yönetimindeki 34 KS 9626 plakalı otomobil, Feyyaz Tekel idaresindeki 43 AL 636 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada milletvekili Yediyıldız ve yanındaki oğlu Ahmet Yediyıldız yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunanan milletvekili Yediyıldız ve oğlu, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan baba-oğulun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR