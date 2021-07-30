Son dakika haberleri | Milas'taki yangında zarar gören 80 hektarlık ormanlık alan havadan görüntülendi
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Son dakika haberleri | Milas'taki yangında zarar gören 80 hektarlık ormanlık alan havadan görüntülendi

Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınında zarar gören ormanlık alan havadan görüntülendi.

Bodrum ilçesi sınırlarına yakın noktada bulunan Kuyucak ve Güvercinlik mahallelerindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından dün gece saatlerinde kontrol altına alındı.

Yanan alanda Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi soğutma çalışması yapıyor.

Yangında, 80 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü bildirilmişti.

Havadan çekilen görüntülerde yangının zarar verdiği alanda ekiplerin karadan soğutma çalışmasını sürdürmesi yer alıyor.

Son dakika haberleri | Milas'taki yangında zarar gören 80 hektarlık ormanlık alan havadan görüntülendi
Son dakika haberleri | Milas'taki yangında zarar gören 80 hektarlık ormanlık alan havadan görüntülendi
Son dakika haberleri | Milas'taki yangında zarar gören 80 hektarlık ormanlık alan havadan görüntülendi
Son dakika haberleri | Milas'taki yangında zarar gören 80 hektarlık ormanlık alan havadan görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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