Son dakika haberi | Milas'ta orman yangını (3)
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Son dakika haberi | Milas'ta orman yangını (3)

Son dakika haberi | Milas'ta orman yangını (3)
Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: BODRUM'DA 1 MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLDİMilas'ın kırsal Beyciler Mahallesindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bodrum'a bağlı Aşağı Mazı Mahallesi'ne de ulaştı.

BODRUM'DA 1 MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Milas'ın kırsal Beyciler Mahallesindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bodrum'a bağlı Aşağı Mazı Mahallesi'ne de ulaştı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, çevredekiler Sahil Güvenlik botları ve özel tur tekneleriyle bölgeden tahliye edildi. Yangının Milas'ta bağlı Ören Mahallesi'ne doğru ilerlediği öğrenildi.

Selçuk AKBAŞ/MİLAS (Muğla),


Son dakika haberi | Milas'ta orman yangını (3)
Son dakika haberi | Milas'ta orman yangını (3)
Son dakika haberi | Milas'ta orman yangını (3)
Son dakika haberi | Milas'ta orman yangını (3)
Son dakika haberi | Milas'ta orman yangını (3)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk Akbaş

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