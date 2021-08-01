Son dakika haberi | Milas'ta orman yangını (3)

Son dakika haberleri: BODRUM'DA 1 MAHALLE DAHA TAHLİYE EDİLDİMilas'ın kırsal Beyciler Mahallesindeki kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle Bodrum'a bağlı Aşağı Mazı Mahallesi'ne de ulaştı.