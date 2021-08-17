Son dakika haberi | MİHRİMAH'IN ÖLDÜĞÜ YERE KASİS İSTEĞİ

Son dakika habere göre İZMİR'in Çiğli ilçesinde,16 yaşındaki sürücünün kullandığı kamyonetin çarpması sonucu ölen Mihrimah Gece Akalın'ın (6), babası Ali Akalın, sokağa 'kasis' yapılması için harekete geçti.

İZMİR'in Çiğli ilçesinde,16 yaşındaki sürücünün kullandığı kamyonetin çarpması sonucu ölen Mihrimah Gece Akalın'ın (6), babası Ali Akalın, sokağa 'kasis' yapılması için harekete geçti. Sokakta sıklıkla kaza tehlikesi yaşandığına dikkat çeken baba Akalın, "6 yaşındaki çocuğumu toprağa verdim. Başkalarının da canı yanmasın" dedi. Akalın'ın amcası Veysel Akalın ve mahallesi sakinleri de sokağa kasis yapılmasını istedi.

Kaza 6 Ağustos Salı günü 20.30 sıralarında Güzeltepe Mahallesi 8156 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 8423 sokaktan 8156 sokak istikametine giden Emrullah G. (16) yönetimindeki 34 AS 2091 plakalı kamyonetin, iddiaya göre, freni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyonet, o sırada kaldırımda oynayan 2 çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklardan Mihrimah Gece Akalın kamyonet ve bir ağaç arasında sıkıştı. Aracın geri çıkarılmasına yardım eden sürücü Emrullah G., daha sonra olay yerinden kaçtı. Kazanın yaşandığı yere yakın dükkanı bulunan Mihrimah'ın amcası Veysel Akalın (53), yeğenini kanlar içinde görünce hemen kucaklayıp, taksiyle Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada doktorların müdahalesine rağmen hayatının baharındaki Mihrimah yaşamını kaybetti.

BİR ZANLI TUTUKLANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi tarafından yaralanan hafif yaralı diğer çocuk Esila Ç.(8) hastanede tedbir amaçlı muayene edildikten sonra taburcu edildi. Mihrimah Gece Akalın'ın cenazesi ise ertesi gün ikindi namazına müteakip Çiğli ilçesi Esentepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazayla ilgili olarak kamyoneti kullanan Emrullah G. ve babası Nurullah G. gözaltına alındı. Kamyoneti önce kendisinin kullandığını ileri süren Nurullah G., daha sonra ise direksiyonda oğlu Emrullah'ın olduğunu itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden kamyoneti kullanan Emrullah G. (16) tutuklandı, Baba Nurullah G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'BAŞKA CANLAR YANMASIN'

Mihrimah'ın babası Ali Akalın (50), acısının tazeliğini koruduğunu belirtip, kızının yaşamını yitirdiği kazanın yaşandığı 8156 Sokağa kasis yapılmasını istediklerini söyledi. Kendi çocuğunu kaybettiğini belirten Akalın, başka insanların da canlarının yanmaması için kasisin şart olduğunu kaydetti. Akalın, "Ailecek çok kötü durumdayız. Hepimiz ayakta dahi durmakta zorlanıyoruz ancak hukuk mücadelemizi de sürdüreceğiz. Sokakta oynayan çok fazla çocuğumuz var. Bu sokağa kasis ve bariyerli önlem alınsın. Araçlar, sokaktan çok hızlı geçiyorlar" dedi.

Başka ana, babaların canı yanmasın diyen Akalın şöyle devam etti:

"Tek derdimiz bu. Burada kasis olsaydı belki de kızım yaşayacaktı. Sokağımıza yakın bir park olmadığından çocuklar mecburen sokakta oynuyorlar. Daha önce bunun için başvuru yapmış olmamıza rağmen bize yardımcı olunmadı. Mahallenin hemen hepsi kasisi istiyor. Çünkü çocuklarının başlarına bir şey gelecek diye korkuyorlar. Sürekli korku halindeyiz. Daha dün bir araç çok hızlı bir şekilde sokağa girdi ve o sırada oynayanları ezecekti. Eşim perişan oldu. 6 yaşındaki çocuğumu toprağa verdim. Acımız büyük."

'KASİS YAPILMAZSA YOLU TRAFİĞE KAPATACAĞIM'

Mihrimah'ın amcası Veysel Akalın (53), Çiğli Belediyesi'ne birçok kez başvurmalarına rağmen sonuç alamadıklarını söyledi. Akalın, "Bizler birçok kez bu konu için girişimde bulunduk. Ancak seçim zamanları kapı kapı gezenlere ulaşmıyoruz. Bu sokakta yeğenimi kaybettikten sonra 3 çocuk daha ezilme tehlikesi yaşadı. Sürücüler de ellerini vicdanlarına koysunlar. Burası otoyol değil. O çocukları da kaybetseydik ne olacaktı? Önlem için kasis istiyoruz. Bizim canımız yandı, başkalarının yanmasın. Belediye Başkanı gelsin derdimizi anlatalım. Eğer bunu Çiğli Belediyesi yapmıyorsa İzmir Büyükşehir Belediyesi yapsın. Yeğenimi kucaklayıp hastaneye götürdüm. O anları başka kimse yaşamasın. Eğer bu kasis yapılmayacaksa ben yolu trafiğe kapatacağım. Onlar beni kaldırdıkça ben yolu kapatacağım. Tek istediğimiz adalet" dedi.

8156 Sokağın hizmet alamadığını savunan mahalle sakinlerinden Özcan Polat (45), "Kazanın hemen ardından kayınpederim, belediye başkan yardımcısına telefonla ulaşarak kasis isteğinde bulundu. Kendisine kasislerin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığı söyledi. Ancak Büyükşehir'e söylediğimizde kendilerine yönelik ilçe belediyesinden bir talep bulunmadığını söylediler. Buraya kasis koymak çok zor değil. Benim çocuğum da kazadan sonra tehlike atlattı. Çocuklarımızın oynayacakları yerleri yok. Mecburen sokakta oynuyorlar. Bu sokakta oturanların CHP'ye oy vermedikleri için dışlandığını düşünüyorum. Hizmet alamıyoruz. Kimse kasisle ilgilenmedi. Geçen günlerde yolu kapatıp kendimi ihbar ettim. Polis ekiplerinden tek isteğim belediyeden birinin gelmesi oldu. Ancak kimse gelmedi. Tek isteğimiz kasis yapılması" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı