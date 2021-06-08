Son dakika haberi: Midyat'ta trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika haberler... Mardin-Midyat yolu Acırlı kavşağında meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Mardin-Midyat yolu Acırlı kavşağında meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Acırlı Mahallesinde meydana geldi. Acırlı Mahallesinden Midyat'a doğru seyir halinde olan F.A., sevk ve idaresindeki 34 FF 1321 plakalı minibüs Midyat'tan Mardin istikametine doğru seyir halinde olan H.Y., idaresindeki 72 AY 711 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı