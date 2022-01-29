Son dakika haberi | Mezar kazılıyor ihbarı ile olay yerine giden ekipler, korkunç cinayet ile karşılaştı

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki kişinin park alanında mezar kazdığı ihbarı ile olay yerine giden ekipler, şahısların kiracı olarak kaldıkları apartta yaptıkları aramada bıçak darbeleri ile öldürülmüş erkek cesedi ile karşılaştı.

Korkunç olay, Manavgat ilçesi Side Mahallesi 602 sokak üzerinde bulunan bir apartta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartta 2,5 yıldır kiracı olarak kalan Elvan K. ve eşi olarak tanıttığı Alman uyruklu Nadya A.G.'yı apart yakınında bulunan parkta çukur kazarken gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye giden jandarma ekipleri, iki şahsı yakaladı. İki şahsın kaldığı odada yapılan incelemede, bıçak darbeleri ile öldürülmüş Kedir Demir'in (39) cesedi bulundu. Bunun üzerine her iki şüpheli de gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olay yerinden çekilen görüntülerde çok miktarda kan izinin olduğu görüldü. Şahsın ne zaman öldürüldüğü ise bilinmiyor. Kadir Demir'in cenazesi, olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ANTALYA