Son dakika haberleri! Zihinsel engelli çiftin bebeğine sürpriz doğum günü kutlaması
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Son dakika haberleri! Zihinsel engelli çiftin bebeğine sürpriz doğum günü kutlaması

17.02.2021 14:51 | Son Güncelleme: 17.02.2021 15:33

Edinilen son dakika haberine göre Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan orta düzeyde zihinsel engelli Tuğba ve Ramazan Güleş çiftinin bebeği için sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi.

Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan orta düzeyde zihinsel engelli Tuğba ve Ramazan Güleş çiftinin bebeği için sürpriz doğum günü etkinliği düzenlendi.

AK Parti Mut Kadın Kolları Başkanlığı yetkilileri, Geçimli Mahallesi'nde yaşayan Güleş çiftini ziyaret etti.

Çiftin bir yaşına giren bebekleri Halil Buğra için sürpriz doğum günü kutlaması yapan kadınlar, çocuğa da çeşitli hediyeler verdi.

Anne Tuğba Güleş, AA muhabirine, Halil Buğra'nın aileye huzur ve mutluluk getirdiğini belirterek, "Engelli olmak mutluluğa engel değil. Oğlumuz bir yaşına girdi. Bizlere destek olanlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Baba Ramazan Güleş de sürprizin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

"Tuğba, normal bir annenin yaptıklarını yapmaya çalışıyor"

Tuğba Güleş'in annesi Hediye Avcı ise tarif edilemez bir sevinç yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Çok mutluyum. Tuğba evlendi, mutlu olduk. Bize bebek verdi, daha da mutlu olduk. Halil Buğra, ailemizin mutluluk kaynağı. Bir anne olarak kızımın mutluluğu için her şeyi göz önüne alarak onun yanında oldum ve bunun mücadelesiyle bugün tüm ailenin mutluluğunu yaşıyorum. Hepimiz bir engelli adayıyız. Hiç kimse 'engelliler hiçbir şey yapamaz' demesin. Tuğba, bebek olduktan sonra daha da değişti. Annelik duygusu bu. Tuğba bebeğini emzirir, uykusu gelince uyutur. Normal bir annenin yaptıklarını yapmaya çalışıyor."

AK Parti Mut Kadın Kolları Başkanı Firdevs Akgül Çabuk ise çiftin mutluluklarına ortak olmanın sevincini yaşadıklarını kaydetti.

Mut ilçesindeki Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Merkezinin etkinliğinde tanışan Tuğba ve Ramazan Güleş, ailelerinin karşı çıkmasına rağmen Mut Devlet Hastanesinden evlenmelerine engel bir durum olmadığına dair rapor alarak 4 yıl önce dünyaevine girmişti.

Son dakika haberleri! Zihinsel engelli çiftin bebeğine sürpriz doğum günü kutlaması
Son dakika haberleri! Zihinsel engelli çiftin bebeğine sürpriz doğum günü kutlaması
Son dakika haberleri! Zihinsel engelli çiftin bebeğine sürpriz doğum günü kutlaması
Son dakika haberleri! Zihinsel engelli çiftin bebeğine sürpriz doğum günü kutlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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