Son dakika haberi! Mersin'de silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, otomobille hız yaptıkları iddia edilen grup ile mahalleli arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 şüpheli gözaltına alındı.