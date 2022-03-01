Son dakika haber | Mersin'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 gözaltı kararı - Haberler

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Son dakika haber | Mersin'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 gözaltı kararı

AA, Sezgin Pancar - Güncel
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Son dakika haberler: Mersin merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında 19 muvazzaf askerlerin de bulunduğu 33 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında 19 muvazzaf askerlerin de bulunduğu 33 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, muvazzaf 10 astsubay ve 9 uzman çavuş, 6 emekli, 2 meslekten ihraç, 2 eski askeri öğrenci olmak üzere 29 asker şüphelinin de arasında olduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Mersin, Ankara, Karaman, Bolu, Şanlıurfa ve Tokat'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Soruşturma kapsamında aranan bir astsubay, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince merkez Toroslar ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Son dakika haber | Mersin'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 gözaltı kararı

Son dakika haber | Mersin'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 gözaltı kararı

Son dakika haber | Mersin'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 gözaltı kararı

Son dakika haber | Mersin'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 gözaltı kararı

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Mahrem, Mersin, Güncel, Haberler

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