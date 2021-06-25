Son dakika haberi... Mersin'de evlerinde ölü bulunan çiftin cenazeleri toprağa verildi
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Son dakika haberi... Mersin'de evlerinde ölü bulunan çiftin cenazeleri toprağa verildi

Son dakika haberi... Mersin'de evlerinde ölü bulunan çiftin cenazeleri toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Mersin'in Gülnar ilçesindeki evlerinde dün ölü bulunan çiftin cenazeleri defnedildi.

Mersin'in Gülnar ilçesindeki evlerinde dün ölü bulunan çiftin cenazeleri defnedildi.

Köseçobanlı Mahallesi'ndeki dağ evinde ölü bulunan Ahmet Ali T. (35) ile eşi Kader T'nin (33) naaşları, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze nakil aracıyla Gülnar ilçesine getirildi.

Ahmet Ali T'nin cenazesi Köseçobanlı Mahallesi'nde, Kader T'nin naaşı da Kuskan Mahallesi'nde toprağa verildi.

Ailenin yakınları, törende gözyaşlarına hakim olamadı. Törene katılanlar, çiftin yakınlarını teskin etmeye çalıştı.

Gülnar ilçesi Köseçobanlı Mahallesi'ndeki dağ evinde yaşayan 15 aylık çocuk sahibi Ahmet Ali T. ile Kader T. çiftinin evine ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ekipler, Ahmet Ali T'nin silahla vurularak, eşinin de tavandan sarkıtılan iple asılı şekilde yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Son dakika haberi... Mersin'de evlerinde ölü bulunan çiftin cenazeleri toprağa verildi
Son dakika haberi... Mersin'de evlerinde ölü bulunan çiftin cenazeleri toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Taşlıalan

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