Son dakika haberi... Mersin'de çocuklar okul bahçelerine kurulan portatif havuzlarda yüzme öğreniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... Mersin'de çocuklar okul bahçelerine kurulan portatif havuzlarda yüzme öğreniyor

Gelen son dakika haberlerine göre Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kentte iki mahallede okul bahçelerine portatif havuzlar kurarak, çocukların yüzme öğrenmesini sağlıyor.

Son dakika haberi... Mersin'de çocuklar okul bahçelerine kurulan portatif havuzlarda yüzme öğreniyor
25.08.2020 12:25 | Son Güncelleme: 25.08.2020 12:29

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, kentte iki mahallede okul bahçelerine portatif havuzlar kurarak, çocukların yüzme öğrenmesini sağlıyor. Korona virüs salgını dolayısıyla bu yıl belirli sayıda çocuğa hizmet verecek havuzlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına da uyuluyor.

Akdeniz Belediyesi, geçen yaz olduğu gibi bu yaz da çocuklar için farklı mahallelerde okul bahçelerine, Gençlik ve Spor Bakanlığının işbirliğiyle son teknolojiye sahip portatif yüzme havuzları kurdu. 'Akdeniz'de yüzme bilmeyen kalmasın' çağrısıyla faaliyete geçirilen yüzme havuzlarına yüzlerce ebeveyn başvuru yaparak, çocuklarını kaydettirdi. Hazırlıklar kapsamında ilk etapta Yeni Mahallede Zeki Sabah İlkokulu ile Karaduvar Mahallesi Suphi Öner İlkokulunun bahçesine portatif havuzlar kurulurken, önümüzdeki günlerde belirlenen bir mahalleye daha havuz kurulması planlanıyor. Akdeniz Belediyesi'nin okul bahçelerine kurduğu portatif yüzme havuzlarında yüzme öğrenen çocuklar, gönüllerince eğlenip tatilin tadını çıkarıyor.

"Havuzları çocukların ayaklarına getirdik"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da bugün Zeki Sabah İlkokulu bahçesinde kurulan havuzda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Yüzme öğrenen çocuklarla da yakından ilgilenen Gültak, bir süre onlarla sohbet etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Gültak, bu projeyi geçen sene başlattıklarını ve Türkiye'de ses getirdiğini söyledi. Geçen yıl 4 havuz kurduklarını hatırlatan Gültak, "Taşımalı olarak sezon boyunca yaklaşık 5 bin öğrencimize yüzmeyi öğretip, sertifika verdik. Anneler seçim zamanı sürekli 'bizim çocuklarımız yüzme öğrenmek, havuza ve denize gitmeleri için başka ilçelere gitmek zorundalar mı' demişlerdi. Bende onlara bu havuzların sözünü vermiştim ve sözümü geçen sene tuttum, bu sene de tutuyorum. Havuzları çocukların ve ailelerin ayaklarına getirdik. Gençlik ve Spor Bakanımız bu projeyi duyunca bizi tebrik etti. Geçen yıl havuzları kendi imkanlarımız doğrultusunda yapmıştık ama bu sene bakanlığımızdan da destek aldık" dedi.

"Bütün tedbirleri aldık"

Bu sene 2 havuz açtıklarını belirten Gültak, "Bu havuzlarımıza yine taşıma yoluyla çocuklarımızı getiriyoruz. Toplamda 7-13 yaş arasında 300 öğrencimiz var. Bu sene korona virüs salgınından dolayı sayımız düşük. İnşallah tüm dünya bu korona virüs salgınını yener ve seneye çok daha fazla öğrencimizi bu havuzlarda ağırlamak istiyoruz. Tabi bu havuzların kurulmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklar çok mutlu. Korona virüs ile ilgili bütün tedbirler alındı. Çocuklar saat başı alınıyor. Havuza en fazla 15 kişi giriyor, sosyal mesafeye uyuluyor ve sadece 6 saat hizmet veriyor. Ondan sonra havuzda hijyen çalışması yapılıyor. Pandemi şartları bunu gerektirdiği için bugün burada böyle yapıyoruz ama seneye çok daha büyük standartlarda çocukları mutlu edeceğiz. Çünkü bu çocuklarımız ve aileler, Akdeniz halkı bunu hak ediyor" diye konuştu.

"Akdeniz değişmeye devam edecek"

Çocukların yüzüne bakıldığında mutluluklarının gözlerine yansıdığını vurgulayan Gültak, "Çok mutlular, çok teşekkür ediyorlar. Biz onları mutlu etmek istiyoruz. Biliyorsunuz Akdeniz bundan 7-8 yıl önce biber gazlarıyla, kavgalarla, gürültüyle, taş atmalarla, birçok olumsuz olaylarla anılıyordu. Artık Akdeniz'de bunlar yok, Akdeniz'de bir dönüşüm ve değişim başladı. Artık öyle festivaller yapıyoruz ki, yakın illerden bile insanlar bizim ilçemize geliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vasıtasıyla inşallah ilçemize çok sayıda spor tesisini yapmaya başlıyoruz. Macera parkları yapacağız. Bu da insanları Akdeniz'e geri getiriyor. İnsanlar eskiden Akdeniz'den kaçmanın yollarını arıyordu ama şimdi ilçemize gelmeye çalışıyorlar. Akdeniz değişmeye devam edecek" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana küfrediyorlar Medya
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkasında bu sözler var: Yola çıktığımda yandaki araçlardan bana...
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu 3. Sayfa
Köpeğe tecavüz ederken yakalanan kişi nedeniyle bütün köyün psikolojisi bozuldu
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi Magazin
Yahşi Cazibe'nin Simge'si Hande Katipoğlu, üstsüz güneşlendi
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı Magazin
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış 3. Sayfa
4 gün önce kaybolan adam ailesi umudu kesmişken bulundu! Dut yiyerek hayatta kalmış
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
İstifa eden Fatih Portakal'ın yerine geçecek olan Selçuk Tepeli, canlı yayında böyle veda etti
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
Sıra beklemek istemedi, yaşlı adama tokat atıp güvenliğe saldırdı
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
Birkaç gün sonra Türkiye'ye dönecek tır şoförleri korona testi sırasında birbirlerini ezdi
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Sunucu Serap Paköz makyajsız halini paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Kılıçdaroğlu, Karadeniz'deki doğal gaz keşfiyle ilgili sessizliğini bozdu: Bizi sevindirir, memnun eder
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji ülkenin iç kesimlerini uyardı
Sıcaklıklar artıyor! Meteoroloji ülkenin iç kesimlerini uyardı
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı
Bakırköy'de metrobüs alev alev yandı
Avrupa devlerini peşinden koşturan Sörloth: Trabzonspor'da kalmak istiyorum
Avrupa devlerini peşinden koşturan Sörloth: Trabzonspor'da kalmak istiyorum
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Galatasaray, Süper Kupa zaferini sosyal medyada Jardel'in fotoğrafıyla kutladı
Galatasaray, Süper Kupa zaferini sosyal medyada Jardel'in fotoğrafıyla kutladı
Sağlık sorunları nedeniyle istifa eden dernek başkanı, gözyaşlarına hakim olamadı
Sağlık sorunları nedeniyle istifa eden dernek başkanı, gözyaşlarına hakim olamadı
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Türk araştırmacılar 'entelektüel yetersizliğe' sebep olan yeni bir gen tespit etti
Türk araştırmacılar "entelektüel yetersizliğe" sebep olan yeni bir gen tespit etti
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,5 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 458,5 liradan işlem görüyor
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı
Atiye dizisinin merakla beklenen 2. sezon fragmanı yayınlandı
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Müşteri gibi gelip mağaza çalışanı kadını taciz etti! O anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Berat Albayrak
Magazin Ezgi Mola Can Yaman Sezen Aksu Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Tv Sel Yangın Ankara
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Mersin'de çocuklar okul bahçelerine kurulan portatif havuzlarda yüzme öğreniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 12:29:30. #1.14#
title