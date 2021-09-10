Son dakika haberi! Menteşe'de bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haberi! Menteşe'de bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberi! Menteşe'de bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sokak üzerinde bulunan işyeri önünde bisiklet hırsızlığı meydana geldi.

Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi Mehmet Zekai Özbek Sokak üzerinde bulunan işyeri önünde bisiklet hırsızlığı meydana geldi.

Bisikletin çalındığı anlar kameralara yansırken, bisiklet sahibi C.U, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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