Meksika'da raydan çıkan tren 4 eve zarar verdi: 1 ölü, 3 yaralı

Meksika'nın Jalisco eyaletine bağlı Tala şehrinde raydan çıkan yük treninin çevrede bulunan 4 eve zarar vermesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Meksika'nın Jalisco eyaletine bağlı Tala şehrinde raydan çıkan yük treninin çevrede bulunan 4 eve zarar vermesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Meksika'nın Jalisco eyaletine bağlı Tala şehrindeki San Isidro Mazatepec kasabası yakınlarında yük treni raydan çıktı. Raydan çıkan trenin, çevrede bulunan 4 eve zarar vermesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Jalisco Eyaleti Sivil Savunma ve İtfaiye Biriminden (UEPCBJ) tarafından yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 06: 00 sularında meydana geldiği aktarılarak, kanola tohumu taşıyan 108 vagonlu bir yük treninin 12 vagonunun raydan çıktığı ifade edildi.

İtfaiye Amiri Filiberto Gonzlez yaptığı açıklamada ise, raydan çıkan vagonların 4 eve zarar verdiğini bunlardan 2'sinin tamamen yıkıldığını belirtti. Gonzalez, ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığını ve çiftlik evinin çatısının çökmesi sonucu da 1 yaşlı vatandaşın ise uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Olay yeri inceleme işleminin ardından savcılıktan onay alınması ile çatısı çöken çiftlik evinin enkaz kaldırma çalışmalarına başlanacağını belirten Gonzales, hayatını kaybeden yaşlı adamın cansız bedeninin enkazdan çıkarılacağını aktardı. Gonzales, raydan çıkan vagonların ise Ferromex (Meksika Demiryolları İşletmesi) personeli tarafından kaldırılacağını sözlerine ekledi.

(Saim Sevinç/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı