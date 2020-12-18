Son dakika haberi! MEB: "Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak."
18.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:32
Son dakika haberleri... MEB: "Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak.
MEB: "Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir yazılı/uygulama puanı ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş