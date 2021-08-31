Mardin'de plastik üretim fabrikasında yangın
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Mardin'de plastik üretim fabrikasında yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de plastik üretim fabrikasında yangın Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı.

Mardin'de plastik üretim fabrikasında yangın

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele ediyor.

Olay 14.00 saralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kızıltepe ilçesine bağlı Aşağı Azıklı Mahallesi mevkiinde kaçak olduğu ileri sürülen bir fabrikada yangın çıktığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için canla başla çalışıyor. Fabrika içerisinde bulunana tüp nedeniyle zaman zaman patlamalar meydana geldiği belirtilirken ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Mardin'de plastik üretim fabrikasında yangın
Mardin'de plastik üretim fabrikasında yangın
Mardin'de plastik üretim fabrikasında yangın
Mardin'de plastik üretim fabrikasında yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mihdi Aydoğan

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