Son dakika haberi! Mardin'de elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

NUSAYBİN, MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçenin kırsal Sınırtepe Mahallesindeki evinde çocukları tarafından yerde hareketsiz halde bulunan Nur Aslan (32) bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Elektrik akımına kapılarak ağır yaralandığı belirlenen Aslan, buradaki ilk müdahalenin ardından Mardin'e sevk edildi.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Aslan'ın cenazesi otopsi için Mardin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.