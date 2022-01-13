Son dakika haberi... Mardin'de 1339 tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberi... Mardin'de 1339 tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

Son dakika haberi... Mardin'de 1339 tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: MARDİN'in Midyat ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda 1339 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

MARDİN (DHA) - MARDİN'in Midyat ilçesinde, jandarma tarafından yapılan operasyonda 1339 tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbarat doğrultusunda, Şırnak'ta oturan A.Ç. ve V.H.'nin, tarihi eser niteliği olan çok sayıda sikke ve objeyi Mardin'in Midyat ilçesine getireceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Ekiplerin takip ederek durdurduğu araçta yapılan aramada; tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 17 obje ve 72 yüzük ile 1250 sikke ele geçirildi. Sürücü A.Ç. ile yanında bulunan V.H., gözaltına alınarak, işlemleri için jandarmaya götürüldü.


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Demirören Haber Ajansı / Nezir Güneş - Son Dakika Haberleri

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