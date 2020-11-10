Mardin'de 1 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
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Mardin'de 1 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

10.11.2020 09:02 | Son Güncelleme: 10.11.2020 09:39
Mardin'de 1 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

MARDİN'in Savur ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir evde yapılan aramada 1 kilo 400 gram eroin ile 900 gram esrar ele geçirildi.

MARDİN'in Savur ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir evde yapılan aramada 1 kilo 400 gram eroin ile 900 gram esrar ele geçirildi.

Savur'da jandarma ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Safa Mahallesi'nde oturan U.G.'nin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisi alındı. Bunun üzerine U.G.'nin evine operasyon düzenledi. Narkotik köpeği 'Sabuh' ile yapılan aramada, evin gizli bölmelerinde 8 kalıp halinde 1 kilo 400 gram eroin ile 900 gram esrar ele geçirildi. Operasyon sırasında evinde bulunmayan U.G.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selim KAYA

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