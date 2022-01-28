Son dakika haberleri | BALIKESİR - Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçıyı arama çalışmalarına yeniden başlandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de Manyas Gölü'ne açıldıktan sonra kaybolan balıkçının bulunması için çalışmalara yeniden başlandı.

Önceki hafta pazar günü göle açılan ve kendisinden haber alınamayan Osman Arı'yı (61) arama çalışmalarına geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle ara verildi.

Kar yağışının etkisini yitirmesiyle çalışmalara yeniden başlandı.

Çalışmalara AFAD, Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına ait 3, Manyas Kaymakamlığına ise bir dron ile devam ediliyor.

Kayıp balıkçı Osman Ali Arı'nın oğlu İsmail Arı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama çalışmalarında 13. güne ulaşıldığını ve babasının bulunmasını temenni ettiklerini söyledi.

Aramaların kayıp balıkçı bulunana kadar devam edeceği açıklandı.