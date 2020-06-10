Son dakika haberi... Mantar toplarken ayı ve yavrularıyla karşılaştı
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Son dakika haberi... Mantar toplarken ayı ve yavrularıyla karşılaştı

Son dakika haberleri: Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bir kişi, arkadaşlarıyla mantar toplarken karşılaştığı ayı ve 2 yavrusunu, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

10.06.2020 18:22 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:42

Sivas'ın Doğanşar ilçesinde bir kişi, arkadaşlarıyla mantar toplarken karşılaştığı ayı ve 2 yavrusunu, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Dipsiz Göl mevkisinde arkadaşlarıyla mantar toplamaya çıkan İlker İncir, doğada yiyecek arayan üç ayıyla karşılaştı.

İkisi yavru, üç ayıyla arasında yaklaşık 10 metre mesafe bulunan İncir, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bir süre yiyecek arayan ayılar, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Son dakika haberi... Mantar toplarken ayı ve yavrularıyla karşılaştı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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