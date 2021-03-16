Son dakika haberi | Manisa'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberi | Manisa'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı

16.03.2021 15:53 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:06
Son dakika haberi | Manisa'daki trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika gündem haberi: Manisa'nın Soma ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, İzmir'in Kınık ilçesinde toprağa verildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri, İzmir'in Kınık ilçesinde toprağa verildi.

Soma - Bergama kara yolunda dün otomobilin karşı şeride geçerek ters istikamette seyreden kamyonla çarpıştığı kazada ölen otomobil sürücüsü Emrah İçke (34) ile otomobildeki Tayfun İndirik (36), İlhan Merdim (42) ve Uğur Kurşuncu'nun cenazeleri İzmir'in Kınık ilçesine getirildi.

Cenazeler Arpaseki, Büyükoba ve Taştepe mahallelerinde kılınan namazların ardından toprağa verildi.

Öte yandan kazada ölen 2 maden işçisinin görev yaptığı Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik şirketinden de taziye mesajı yayımlandı.

Olay

İzmir'in Kınık ilçesinden Soma'ya seyreden Emrah İçke'nin kullandığı 35 BP 045 plakalı otomobil, Avdan Mahallesi Kavşağında ters istikamette seyreden M.E. idaresindeki 35 AKG 484 plakalı kamyonla çarpışmış, 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer

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