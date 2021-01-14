Son dakika haberi | Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu satıcılarıyla mücadele kapsamında ilçedeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 150 gram kimyasal uyuşturucu madde, bir hassas terazi ve suç geliri olarak bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.U. ile K.Ü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Murat Kaygusuzer