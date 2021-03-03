Son dakika haberi... Manisa'da sahte içki operasyonunda tarihi eser olduğu değerlendirilen bir sütun parçası ele geçirildi
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Son dakika haberi... Manisa'da sahte içki operasyonunda tarihi eser olduğu değerlendirilen bir sütun parçası ele geçirildi

03.03.2021 20:25 | Son Güncelleme: 03.03.2021 20:28
Son dakika haberi... Manisa'da sahte içki operasyonunda tarihi eser olduğu değerlendirilen bir sütun parçası ele geçirildi

Son dakika haberine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 585 litre sahte içkinin yanı sıra tarihi eser olduğu değerlendirilen bir sütun parçası ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 585 litre sahte içkinin yanı sıra tarihi eser olduğu değerlendirilen bir sütun parçası ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Medar Mahallesi'ndeki 3 evde sahte içki üretimi yapıldığını ve bunların satıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

E.T. (71), Ş.D. (61) ve A.D'nin (64) evlerinde şişeler içinde 585 litre sahte içki, 1 kuru sıkı tabanca, 1 av tüfeği ile tarihi eser olduğu değerlendirilen sütun parçası buldu.

Ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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