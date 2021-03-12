Son dakika haberi! Manisa'da durdurulan otomobilden çok sayıda makaron ile tarihi eser nitelikli eşyalar çıktı
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Son dakika haberi! Manisa'da durdurulan otomobilden çok sayıda makaron ile tarihi eser nitelikli eşyalar çıktı

12.03.2021 20:23 | Son Güncelleme: 12.03.2021 20:28
Son dakika haberi! Manisa'da durdurulan otomobilden çok sayıda makaron ile tarihi eser nitelikli eşyalar çıktı

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilden 6 bin 440 makaron ile tarihi eser ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan otomobilden 6 bin 440 makaron ile tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Akhisar Jandarma Komutanlığı ekipleri bir şüphelinin otomobili ile ilçe merkezinden Dağdere Mahallesi'ne kaçak sigara götüreceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ekipleri, yol kontrol ve uygulama noktasında şüpheliye ait otomobili durdurdu, arama yaptı.

Otomobilde yapılan aramada, 6 bin 440 makaron, tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 1 tabanca, 1 tarihi eser niteliği olan bakır tabak, 2 kurusıkı tabanca ile 10 tabanca mermisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haluk Satır

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