Son dakika haberi! Manisa'da çıkan yangında üç ev küle döndü
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Son dakika haberi! Manisa'da çıkan yangında üç ev küle döndü

14.01.2021 08:14 | Son Güncelleme: 14.01.2021 08:18
Son dakika haberi! Manisa'da çıkan yangında üç ev küle döndü

Son dakika haber... Manisa'nın Kula ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Kula ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi. 

Yangın, saat 02.00 sıralarında Kula'ya bağlı kırsal Encekler Mahalle merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, Aşkın Ercan, Çetin Helva ve Ünal Helva'ya ait bitişik üç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, bir yandan da Aşkın Ercan, Çetin Helva ve Ünal Helva,  evlerin damlarında bulunan 15 büyük baş hayvanı tahliye ederek komşuların ahırlarına götürdü. İlk müdahalenin vatandaşlar tarafından yapıldığı yangına, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekiplerinin yanı sıra, Selendi, Köprübaşı ve Demirci ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri de müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan yangında, 3 ev kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, dumandan etkilenen 3 vatandaş ve hayvanları kurtarmak için müdahale ederken ayağından yaralanan Ayniye Helva'ya sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilirken, dumandan etkilenen ev sahibi Çetin Helva Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan etkilenen Helva'nın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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