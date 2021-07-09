Son dakika haberi: Malta, aşılamasını tamamlamayanlara sınırlarını kapatma kararı aldı
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Son dakika haberi: Malta, aşılamasını tamamlamayanlara sınırlarını kapatma kararı aldı

Son dakika haberi: Malta, aşılamasını tamamlamayanlara sınırlarını kapatma kararı aldı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Malta, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle gelecek haftadan itibaren ülkeye gelenlerden Kovid-19 aşılama döngüsünün tamamlandığına dair uluslararası tanınmış bir aşı sertifikası sunulmasını isteyecek.

Malta, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları sebebiyle gelecek haftadan itibaren ülkeye gelenlerden Kovid-19 aşılama döngüsünün tamamlandığına dair uluslararası tanınmış bir aşı sertifikası sunulmasını isteyecek.

Malta Başbakan Yardımcısı ve Sağlık Bakanı Chris Fearne yaptığı açıklamada, 14 Temmuz'dan itibaren Malta'ya gelenlerin ülkeye girişlerinde aşılama döngüsünün tamamlandığına dair tanınmış bir aşı sertifikası sunması gerektiğini belirtti.

Fearne, "Avrupa'da bu adımı atan ilk ülke olacağız. Şimdilik yeniden açılma planımızı değiştirmiyoruz ancak, bilim bu konuda adım atmamızı tavsiye ederse bunu yapacağız." ifadelerini kullandı.

Fearne, ülkelerinde son günlerdeki vaka artışının büyük kısmının denizaşırı seyahatlerle bağlantılı olduğunu ve ayrıca İngilizce dil okullarındaki vakalarda bir artış olduğunu söyledi.

Fearne, 9 dil okulundan vakaların rapor edildiğini bu nedenle 14 Temmuz'dan itibaren bu dil okullarının faaliyetlerinin de durdurulacağını belirtti.

Söz konusu tedbirler, Malta'da vaka sayısının son 10 günde hızla yükselmesinin ardından alındı. Ülkede son 24 saatte 96 yeni vaka tespit edilirken, son 4 gündür vaka sayısının 2 kat hızla yükseldiği kaydedildi.

Malta'da bugüne kadar 420 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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