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Son dakika! Malatya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA / Bilal Timur - Haberler | Güncel
Son dakika! Malatya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Malatya'nın Kale ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Malatya-Elazığ kara yolunun Bent Mahallesi mevkisinde 01 YV 976 ve 44 LF 651 plakalı otomobiller ile 07 E 6129 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Son dakika! Malatya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika! Malatya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika! Malatya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

AA / Bilal Timur - Son Dakika Haberleri
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