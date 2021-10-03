Son dakika! Malatya'da zincirleme trafik kazasında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
AA / Bilal Timur - Haberler | Güncel
Son dakika gelişmesine göre Malatya'nın Kale ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
MALATYA (AA) - Malatya'nın Kale ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Malatya-Elazığ kara yolunun Bent Mahallesi mevkisinde 01 YV 976 ve 44 LF 651 plakalı otomobiller ile 07 E 6129 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, biri ağır 4 kişi yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.