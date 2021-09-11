Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Malatya'da "uyuşturucu ticareti yapma" ve "silahla tehdit" suçlarını işledikleri iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da "uyuşturucu ticareti yapma" ve "silahla tehdit" suçlarını işledikleri iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "uyuşturucu ticareti yapma" ve "silahla tehdit" suçlarını işledikleri öne sürülen 7 zanlının adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Şüphelilerin ikametlerindeki aramada, 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 52 fişek, 24 kartuş ile uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.