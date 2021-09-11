Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

AA / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Malatya'da "uyuşturucu ticareti yapma" ve "silahla tehdit" suçlarını işledikleri iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da "uyuşturucu ticareti yapma" ve "silahla tehdit" suçlarını işledikleri iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "uyuşturucu ticareti yapma" ve "silahla tehdit" suçlarını işledikleri öne sürülen 7 zanlının adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada, 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 52 fişek, 24 kartuş ile uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Son dakika! Uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı yakalandı
AA / Orhan Yoldaş - Son Dakika Haberleri
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