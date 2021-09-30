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Son dakika haberi! Malatya'da feci kaza tırın altına giren motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Malatya'da feci kaza tırın altına giren motosiklet metrelerce sürüklendi: 1 ölü

Son dakika haberi: Malatya'nın Akçadağ İlçesi'nde tırın altına girerek metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Akçadağ İlçesi'nde tırın altına girerek metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ İlçesi Karahan Tüneli mevkiinde meydana geldi.

İddiaya göre, Malatya istikametine seyir halinde olan 55- 60 yaşlarındaki Ahmet K. idaresindeki motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tıra çarptı. Tırın altına giren motosiklet metrelerce sürüklendi. Kazanın fark edilmesiyle birlikte tır sürücüsü aracı durdururken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde aracın altında kalan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cenazesi Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

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