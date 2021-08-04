Son dakika haberi: Malatya'da esrar ve kenevir operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Malatya'da jandarma ekipleri yaptığı operasyonda, 67 kök kenevir esrar bitkisi ve 100 gram kubar esrar ele geçirdi.

Malatya'da jandarma ekipleri yaptığı operasyonda, 67 kök kenevir esrar bitkisi ve 100 gram kubar esrar ele geçirdi. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Yeşilyurt İlçesi Topsöğüt Mahallesinde yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı duyumu alındı. Yapılan arama neticesinde, 67 kök kenevir esrar bitkisi ve 100 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı