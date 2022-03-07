Son dakika haberi... Malatya'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü
AA, Volkan Kaşik - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika gündem haberine göre Malatya'nın Kuluncak ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Malatya'nın Kuluncak ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Aliseydi Dinç yönetimindeki 44 LY 971 kamyon, Aşağıselimli-Temüklü Mahallesi yolunda devrildi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
İsmi henüz öğrenilemeyen 1 yaralı ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Volkan Kaşik - Güncel