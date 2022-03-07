Son dakika haberi... Malatya'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Aliseydi Dinç yönetimindeki 44 LY 971 kamyon, Aşağıselimli-Temüklü Mahallesi yolunda devrildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İsmi henüz öğrenilemeyen 1 yaralı ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.