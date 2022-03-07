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Son dakika haberi... Malatya'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

AA, Volkan Kaşik - Güncel
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Son dakika haberi... Malatya'da devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberine göre Malatya'nın Kuluncak ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Malatya'nın Kuluncak ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Aliseydi Dinç yönetimindeki 44 LY 971 kamyon, Aşağıselimli-Temüklü Mahallesi yolunda devrildi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İsmi henüz öğrenilemeyen 1 yaralı ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

Kuluncak, Malatya, Güncel, Haberler

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