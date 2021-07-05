Son dakika haberi: Mahkeme, Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluğunun devamına karar verdi
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Son dakika haberi: Mahkeme, Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluğunun devamına karar verdi

Son dakika haberi: Mahkeme, Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluğunun devamına karar verdi
Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Avusturya'daki Wels Mahkemesi, SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın tahliye talebine, 'kaçma, delilleri karartma ve suç işleme' ihtimalleri olduğu gerekçesiyle ret kararı verdi.

Avusturya'daki Wels Mahkemesi, SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın tahliye talebine, 'kaçma, delilleri karartma ve suç işleme' ihtimalleri olduğu gerekçesiyle ret kararı verdi.

Wels Mahkemesine ABD'den yalnızca Korkmaz'la ilgili suçlamaların aktarıldığı iade talebinin geldiği, dava dosyasının ise henüz gönderilmediği öğrenildi. Uluslararası yargılama usulüne göre mahkeme her iki ülkeden gönderilecek dava dosyalarını inceledikten sonra Korkmaz'ın savunmasını dinleyecek ve buna göre tahliye kararı ya da iki ülkeden birine iade kararı verecek. Korkmaz'ın bugünkü duruşmada tahliye talebinde bulunduğu ancak hakkındaki suçlamalara ilişkin herhangi bir savunma yapmadığı öğrenildi. Duruşmada 'kaçma, delilleri karartma ve suç işleme' ihtimalleri nedeniyle tahliye talebi reddedildi. Duruşma 5 Ağustos'a ertelenirken, mahkemenin bu süre içinde Türkiye'den gelen dosyayı inceleyeceği öğrenildi.  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hilal Öztürk

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