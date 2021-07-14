Son dakika haberi | Mahalleler arası penaltı turnuvasında çocuklar birbirleriyle yarıştı
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Son dakika haberi | Mahalleler arası penaltı turnuvasında çocuklar birbirleriyle yarıştı

Son dakika haberi | Mahalleler arası penaltı turnuvasında çocuklar birbirleriyle yarıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Erzincan'da mahalleler arası penaltı yarışması düzenlendi.

Erzincan'da mahalleler arası penaltı yarışması düzenlendi. Turnuvada çocuklar galip gelmek için ter döktü.

Mimarsinan mahallesinde bulunan Erzincan Belediyesine ait kapalı halı sahada gerçekleştirilen penaltı yarışması küçükler ve büyükler olmak üzere iki kategoride düzenlendi. 16 mahallenin katıldığı yarışmada küçükler kategorisi 9-13 yaş, büyükler kategorisinde 14-17 yaş aralığındaki sporcular yarıştı.

Penaltı yarışmasında küçükler kategorisinde Aslanlı mahallesi birinci olurken, büyükler kategorisinde de Mimarsinan mahallesi sporcuları birinci oldu. Düzenlenen penaltı yarışmasına Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'da katılarak ilk dört dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Büyükler kategorisinde birinci olan Mimarsinan mahallesi Muhtarı Cemalettin Demirtaş bu tür organizasyonların devam etmesi gerektiğini ve çok faydalı olduğunu belirterek, belediye yetkililerine teşekkür etti.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ise bu tür sosyal etkinliklerin devam edeceğini söyleyerek, "Erzincan'da bu tür sosyal faaliyetlerin gelişmesi elbette ki insanımıza yeni bir hayat kaynağı sağlayacak. Pandemi sürecinden sonra bu tür etkinlikleri arttırarak devam edeceğiz. Geçen yıllarda, 2019'da geldiğimizde 9 ayrı branşta kurslar yapmıştık burada arkadaşların gelişmesi için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün bünyesinde. O zamanda bu etkinlikleri yaptık ama geçen yıl ne yazık ki pandemi dolayısıyla bir varlık gösteremedik. Bu yıl tekrar açıldığında elimizden gelenin en iyisini yapmak için kültür ve sosyal işler müdürlüğümüz bünyesinde bu tür etkinlikleri geliştirerek ve halkımızın bütün kesimlerine bütün mahallelerine yayarak devam ettirmek istiyoruz. İnşallah bu tür etkinliklerle gençlerimizle buluşup, geleceğimiz olan bu gençlerimize daha güzel daha sağlıklı bir yaşam sunmayı hedefliyoruz." diye konuştu. - ERZİNCAN

Son dakika haberi | Mahalleler arası penaltı turnuvasında çocuklar birbirleriyle yarıştı
Son dakika haberi | Mahalleler arası penaltı turnuvasında çocuklar birbirleriyle yarıştı
Son dakika haberi | Mahalleler arası penaltı turnuvasında çocuklar birbirleriyle yarıştı
Son dakika haberi | Mahalleler arası penaltı turnuvasında çocuklar birbirleriyle yarıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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