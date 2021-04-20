Son dakika haberi | Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri, Beyrut Büyükelçisi Ulusoy ile görüştü
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Son dakika haberi | Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri, Beyrut Büyükelçisi Ulusoy ile görüştü

Son dakika haberi | Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri, Beyrut Büyükelçisi Ulusoy ile görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika gelişmesine göre Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ile bir araya geldi.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ile bir araya geldi.

Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Saad Hariri, başkent Beyrut'ta Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ile görüştü. Görüşmede, Lübnan'da dahil olmak üzere bölgesel ve uluslararası siyasi gelişmeler ele alındı.

Hariri ve Ulusoy Türkiye-Lübnan ilişkilerine vurgu yaparak, siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel alanlarda ilişkilerini derinleştirmesi konusunda kararlı olduklarını belirtti. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından görüşmeye dair fotoğraf paylaşan Hariri, "Bugün öğleden sonra, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy ile Lübnan'da ve bölgedeki son gelişmeleri konuştuk" dedi. - BEYRUT

Son dakika haberi | Lübnan'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hariri, Beyrut Büyükelçisi Ulusoy ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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