Henüz hayatının baharındaydı! Lösemi hastası genç kız, koronavirüse yenik düştü
11.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:05
Kocaeli'de koronavirüs tedavisi gören lösemi hastası 21 yaşındaki Ceren Ağum, bir aylık yaşam savaşını kaybetti.
Kocaeli'de yaşayan ve lösemi tedavisi gören Ceren Ağum, şikayetleri üzerine hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı. Testi sonucu pozitif çıkan Ağum, tedaviye alındı.
DURUMU AĞIRLAŞINCA ENTÜBE EDİLDİ
Durumunun ağırlaşması üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kaldırılan Ağum, 29 Kasım günü ise yoğun bakıma alınarak, entübe edildi.
BİR AYLIK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ
Yaklaşık 1 aydır verdiği koronavirüs mücadelesini kaybeden Ceren Ağum, dün gece hayatını kaybetti. Ceren Ağum'un cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN