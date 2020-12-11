Henüz hayatının baharındaydı! Lösemi hastası genç kız, koronavirüse yenik düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Henüz hayatının baharındaydı! Lösemi hastası genç kız, koronavirüse yenik düştü

11.12.2020 15:05 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:05
Henüz hayatının baharındaydı! Lösemi hastası genç kız, koronavirüse yenik düştü

Kocaeli'de koronavirüs tedavisi gören lösemi hastası 21 yaşındaki Ceren Ağum, bir aylık yaşam savaşını kaybetti.

Kocaeli'de yaşayan ve lösemi tedavisi gören Ceren Ağum, şikayetleri üzerine hastaneye giderek koronavirüs testi yaptırdı. Testi sonucu pozitif çıkan Ağum, tedaviye alındı.

DURUMU AĞIRLAŞINCA ENTÜBE EDİLDİ

Durumunun ağırlaşması üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kaldırılan Ağum, 29 Kasım günü ise yoğun bakıma alınarak, entübe edildi.

BİR AYLIK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Yaklaşık 1 aydır verdiği koronavirüs mücadelesini kaybeden Ceren Ağum, dün gece hayatını kaybetti. Ceren Ağum'un cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul'a götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selda Hatun TAN

İlgili Haberler

Lösemi hastası kızı için saçını kazıttı
Lösemi hastası kızı için saçını kazıttı
Koronavirüse yenik düştü, hastanedeki dönemde ezan okuduğu görüntüler ortaya çıktı
Koronavirüse yenik düştü, hastanedeki dönemde ezan okuduğu görüntüler ortaya çıktı
Son dakika haberi | Hatay Karaman koronavirüse yenik düştü
Son dakika haberi | Hatay Karaman koronavirüse yenik düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Cem Yılmaz Demet Akalın Sermiyan Midyat
Spor Okan Buruk Ali Palabıyık Rıza Çalımbay Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Kocaeli Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Henüz hayatının baharındaydı! Lösemi hastası genç kız, koronavirüse yenik düştü - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 16:12:50. #1.14#
title