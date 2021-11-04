Londra'da 30 katlı binada yangın - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Londra'da 30 katlı binada yangın

İhlas Haber Ajansı / Yunus Dalgıç - Haberler | Güncel

- Londra'da 30 katlı binada yangın İngiltere'nin başkenti Londra'da yaklaşık 30 katlı bir binanın 18'inci katında yangın çıktı.

- Londra'da 30 katlı binada yangın

LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra'da yaklaşık 30 katlı bir binanın 18'inci katında yangın çıktı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Elephant and Castle semtinde yaklaşık 30 katlı bir binanın 18'inci katındaki bir dairede yangın çıktı. Yangın nedeniyle kısa sürede tahliye edilen binanın çevresi polis tarafından güvenlik kordonuna alındı. Olay yerine ulaşan 8 yangın aracı 60 itfaiye eri ile alevlere müdahale etti. İtfaiye merdivenlerinin 18'inci kata yetişememesi nedeniyle ekipler bina içerisinden yangın söndürme çalışmalarını sürdürdü. Londra İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, binanın bulunduğu caddenin geçici olarak trafiğe kapatıldığı ve yangının kontrol altında alındığı belirtildi.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayda yaralanan olmadığı ve dumandan etkilenenlere olay yerinde müdahale edildiği öğrenildi.

Londra'da 30 katlı binada yangın

Londra'da 30 katlı binada yangın

Londra'da 30 katlı binada yangın

İhlas Haber Ajansı / Yunus Dalgıç - Son Dakika Haberleri
İngiltere, Merck'in Kovid-19 antiviral ilacını onaylayan ilk ülke oldu

İngiltere, Merck'in Kovid-19 antiviral ilacını onaylayan ilk ülke oldu

 Çevreci ressamın evindeki yangınla ilgili itfaiye raporu: Elektrik kontağından çıktı

Çevreci ressamın evindeki yangınla ilgili itfaiye raporu: Elektrik kontağından çıktı

 Virajı alamayan asit yüklü tanker devrildi, araç bir anda alev topuna döndü

Virajı alamayan asit yüklü tanker devrildi, araç bir anda alev topuna döndü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title