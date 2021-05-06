Son dakika haberi! Libya'nın İstihbarat Başkanlığı görevine Hüseyin Muhammed Halife el-Aib getirildi
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Son dakika haberi! Libya'nın İstihbarat Başkanlığı görevine Hüseyin Muhammed Halife el-Aib getirildi

Son dakika haberi! Libya'nın İstihbarat Başkanlığı görevine Hüseyin Muhammed Halife el-Aib getirildi
Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Libya Başkanlık Konseyi, ülkenin istihbarat biriminin başına Hüseyin Muhammed Halife el-Aib'in atandığını duyurdu.

Libya Başkanlık Konseyi, ülkenin istihbarat biriminin başına Hüseyin Muhammed Halife el-Aib'in atandığını duyurdu.

Konseyden yapılan yazılı açıklamada, İmad Trablusi'den boşalan İstihbarat Başkanlığı görevine Hüseyin Muhammed Halife el-Aib'in getirildiği kaydedildi.

İmad Trablusi geçen yıl Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac tarafından atanmıştı.

Uzun yıllar Libya istihbaratında çalışan ve aslen ülkenin batısındaki Cebel el-Garbi kentinden olan Aib, Trablus'ta yaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu

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