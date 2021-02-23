Kuzey Makedonya'daki "Monstrum" davasında karar açıklandı

Bu bina Türkiye'de! Gören bir daha bakıyor, vatandaşlar daire almak için sıraya girdi

Açılışta talebi iki kez geri çevrilince sinirlendi: Firma bu işlerde mahir değil mi?

Kuzey Makedonya'da 2012'de 5 Makedon'un öldürülmesi hakkında yeniden görülmesi kararlaştırılan "Monstrum" davasında mahkeme kararını açıkladı.

Üsküp Ceza Mahkemesinde görülen davada, ikisi firari üç sanık hakkında "terörizm" suçundan müebbet hapis cezası verilirken "suça yardım ettikleri için" bir sanık 15 yıl, diğeri ise 9 yıl hapse mahkum edildi. Davadaki diğer sanık ise beraat etti.

Hakim Ognen Stavrev'in açıkladığı karara göre, firari sanıklar Alil Demiri ile Afrim İsmailovic'in yanı sıra Agim İsmailovic "terörizm" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"Suça yardım ettikleri için" Feyzi Aziri'ye 15 yıl, Haki Aziri'ye ise 9 yıl hapis cezası verilirken sanık Sami Luta hakkında ise beraat kararı çıktı.

Öte yandan mahkeme heyeti savcılığın talebini kabul ederek "Monstrum" davasındaki tüm hükümlülerin tutuklu kalmasına hükmetti.

Sanık avukatlarından Naser Raufi, kararın ardından yaptığı açıklamada, sanıkları fiilen beraat ettiren daha önceki Yüksek Mahkeme kararının herhangi bir delil olmaksızın dikkate alınmadığını savundu.

Sanık yakınlarından Bedri Aydari ise karardan memnun olmadıklarını belirterek 26 Şubat Cuma günü protesto çağrısında bulundu.

Bu arada, sanıkların karar hakkında Yüksek Mahkemeye itiraz hakkı bulunuyor.

"Monstrum" davası

Başkent Üsküp yakınlarındaki bir göle balık tutmak için giden beş Makedon, ülkedeki Ortodoksların "Büyük Perşembe" olarak adlandırdıkları dini bayramlarını kutladıkları 12 Nisan 2012'de öldürülmüştü.

Bu toplu cinayetin zanlıları olarak Arnavut kökenli altı kişi hakkında 20 Aralık 2012'de başlayan "Monstrum" davasında Temmuz 2014'de müebbet hapis cezaları verilmiş, bir kişi ise beraat etmişti.

Kuzey Makedonya Yüksek Mahkemesi, 24 Kasım 2017'deki kararında "Monstrum" davasının yeniden görülmesini ve hapse mahkum edilen kişilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Umeys Sulejman