Son dakika haberi | Kuzenler Emine ve Tuğçe'nin öldürülmesindeki sır çözülmeye çalışılıyor (2)

GEBZE, KOCAELİ (DHA) - SORUŞTURMAYA GİZLİLİK KARARI VERDİ

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 kuzenin ölümüyle ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini, soruşturma dosyasına Gebze 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından gizlilik kararı verildiğini, bu kapsamda maddi gerçeğin tüm yönleriyle açığa çıkarılmasına yönelik soruşturma ve araştırmanın titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.