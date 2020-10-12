Son dakika haberi! Kuveyt, Sisi karşıtı gösteri çağrısı yapan muhalif 3 Mısır vatandaşını ülkelerine teslim etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi! Kuveyt, Sisi karşıtı gösteri çağrısı yapan muhalif 3 Mısır vatandaşını ülkelerine teslim etti

12.10.2020 14:39 | Son Güncelleme: 12.10.2020 14:43
Son dakika haberi! Kuveyt, Sisi karşıtı gösteri çağrısı yapan muhalif 3 Mısır vatandaşını ülkelerine teslim etti

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kuveyt'in Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi karşıtı gösteri çağrısında bulunan Mısırlı 3 muhalifi yetkililere teslim ettiği belirtildi.

Kuveyt'in Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi karşıtı gösteri çağrısında bulunan Mısırlı 3 muhalifi yetkililere teslim ettiği belirtildi.

Kuveyt merkezli El-Kabes Gazetesi'nin üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Kuveyt Devlet Güvenlik Teşkilatı geçtiğimiz günlerde 3 Mısır vatandaşını kaosa teşvik ve gösteri çağrısında bulunma suçlamasıyla ülkelerinin İnterpol'üne teslim etti.

Söz konusu kişilerin geçtiğimiz günlerde Mısırlıları hükümete karşı gösterilere teşvik için sosyal medya platformlarında yoğun bir kampanya yürüttüğü aktarılan haberde, Kuveyt'in suçlu iadesi anlaşmaları kapsamında Fervaniye kentinde yakalanan 3 kişiyi soruşturmanın ardından Mısır İnterpolüne teslim ettiği kaydedildi.

Mısır'da bazı kent ve köyler, Sisi'nin görevi bırakması talebinin yanı sıra yaşam koşulları ile mevcut siyasi durumu protesto için 20 Eylül'den bu yana düzenlenen gece gösterilerine tanık oluyor.

İspanya'da yaşadığı belirtilen Mısırlı muhalif Muhammed Ali, geçen sene 20 Eylül'de Mısır halkına yaptığı "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi rejimine karşı protestolar düzenlenmesi" çağrısını, bu yıl yinelemişti.

Mısır yönetimi, yasalara göre güvenlik birimlerinden izin alan herkesin gösteri düzenleme hakkı olduğunu belirtirken, vatandaşlar ise gösteriler için izin verilmediğinden böyle bir başvuruda bulunmanın mantıklı olmadığını ve başvuranların tutuklanabileceğini ileri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Meral Akşener Melania Trump Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Hadise Türkan Şoray Caner Cindoruk
Spor Samatta Mert Günok Caner Erkin Şenol Güneş Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Cuma Kaza İzmir Bakan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Kuveyt, Sisi karşıtı gösteri çağrısı yapan muhalif 3 Mısır vatandaşını ülkelerine teslim etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 14:48:22. #1.15#
title