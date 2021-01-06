Son dakika haberi | Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin il dışından uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

İçinde zanlının bulunduğu 41 E 6455 plakalı otomobili Seyitömer beldesinde durduran ekipler, narkotik köpeği "Mola" ile araçta yaptıkları aramalarda kalorifer ısıtıcı ızgarasına gizlenmiş 32 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin