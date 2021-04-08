Son dakika haberi! Kütahya'da evde çıkan yangında yalnız yaşayan kadın hayatını kaybetti
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Son dakika haberi! Kütahya'da evde çıkan yangında yalnız yaşayan kadın hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı / Ergün Caran - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Kütahya'da evde çıkan yangında yalnız yaşayan kadın hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Kütahya'nın Gediz ilçesinde evde çıkan yangında yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde evde çıkan yangında yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Erdoğmuş köyünde yalnız yaşayan Halime Bardakçı'ya (83) ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden Gediz Belediyesi itfaiye ekiplerince evden çıkarılan kadının dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Caran

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