Son dakika haberi... Kurtuluş Savaşı'ndan kalma sıhhiye çantasına yoğun ilgi
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Son dakika haberi... Kurtuluş Savaşı'ndan kalma sıhhiye çantasına yoğun ilgi

Bir son dakika haberine göre Kurtuluş Savaşı'ndan kalma sıhhiye çantasına yoğun ilgi Dünyanın dört bir yanından topladığı antika eşyaları bu dükkanda sergiliyor Dünyanın dört bir yanından toplanan antika malzemelerin sergilendiği dükkanda bulunan Kurtuluş Savaşı'ndan kalma sıhhiye çantası ve tüfek herkesin ilgi odağı...

19.08.2020 16:33 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:39

Kurtuluş Savaşı'ndan kalma sıhhiye çantasına yoğun ilgi

Dünyanın dört bir yanından topladığı antika eşyaları bu dükkanda sergiliyor

BURSA - Dünyanın dört bir yanından toplanan antika malzemelerin sergilendiği dükkanda bulunan Kurtuluş Savaşı'ndan kalma sıhhiye çantası ve tüfek herkesin ilgi odağı haline geldi.

Dünyanın dört bir yanına giderek antika malzemeleri toplayan 45 yaşındaki Hakan Turan, bu eserleri İznik ilçesindeki dükkanında sergiliyor. Bu eşyaların özellikle turistlerden rağbet gördüğünü ifade eden Turan, Kurtuluş Savaşı'ndan kalan sıhhiye çantası ve tüfeğin ise ayrı bir değeri olduğunu söyledi. Üzerine Türk bayrağı işlenen ve kan izlerinin olduğu sıhhiye çantası görenleri hayrete düşürüyor. Aynı zamanda yine savaştan kalma bir tüfek de sergileniyor.

Turan, "Her bir yanı Türk bayrağı ile bezenmiş. Aslında bunu önemli kılan üzerinde bulunan şehitlerimizin kanları. Gerçekten manevi değeri çok yüksek. Bu çanta bize İznik'in yüksek kesiminde bulunan bir köyden geldi. Bana veren kişi ise bu çantanın İstiklal Harbinde bulunan dedesine ait olduğunu ifade etti. Savaştan sonra köyüne giden dedesine ait bir bavulun içinden bulmuşlar. Kurtuluş Savaşı'ndan kalma silahı da sergiliyoruz" dedi.

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Son dakika haberi... Kurtuluş Savaşı'ndan kalma sıhhiye çantasına yoğun ilgi

Kaynak: İHA

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