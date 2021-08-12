Son dakika haberi... Kumluca Adrasan'da otel yangını korkuttu
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Son dakika haberi... Kumluca Adrasan'da otel yangını korkuttu

Son dakika haberi... Kumluca Adrasan'da otel yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Kumluca ilçesinin Adrasan Mahallesi'nde yangın çıkan otelin mutfak ve restoran bölümü kullanılamaz hale geldi.

Kumluca ilçesinin Adrasan Mahallesi'nde yangın çıkan otelin mutfak ve restoran bölümü kullanılamaz hale geldi.

Kumluca ilçesine bağlı turizmiyle ön planda olan Adrasan Mahallesi'nde bu sabah saat 05.30 sıralarında bir otelde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin zamanında müdahalesine rağmen otelin mutfak ve restoran bölümü kullanılamaz hale geldi.

Adrasan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy yangınla ilgili, "Bu sabah ormana yakın bir yerde bulunan otelimiz yangından zarar gördü. Yangının ormana sıçramaması için üstün gayret gösterildi. Yangın büyümeden söndürüldü" dedi. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.

Aynı mahallede dün de bir ev yanmıştı. - ANTALYA

Son dakika haberi... Kumluca Adrasan'da otel yangını korkuttu
Son dakika haberi... Kumluca Adrasan'da otel yangını korkuttu
Son dakika haberi... Kumluca Adrasan'da otel yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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