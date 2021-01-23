Son dakika haberi! Kümesine giren tilkiye 'Ciğerine ateş düşmesin senin' diye seslendi
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Son dakika haberi! Kümesine giren tilkiye 'Ciğerine ateş düşmesin senin' diye seslendi

23.01.2021 16:40 | Son Güncelleme: 23.01.2021 16:44
Son dakika haberi! Kümesine giren tilkiye 'Ciğerine ateş düşmesin senin' diye seslendi

Son dakika haber: AMASYA'da bir tilgi, girdiği kümeste sıkıştı.

AMASYA'da bir tilgi, girdiği kümeste sıkıştı. Kümes sahibi Seyfi İkzek'in uzaklaştırmak istediği tilkiye, "Ne yapıyorsun sen. Vay ciğerine ateş düşmesin senin" diye seslendiği anların videosu, sosyal medyada ilgi gördü.

Amasya'da bir tilki, girdiği kümeste sıkıştı. Tavukların sahibi Seyfi İkzek tilkiyi uzaklaştırmaya çalıştı. O anları kayda alan İkzek tilkiye, "Ne yapıyorsun oğlum. Ne yapıyorsun sen. Vay ciğerine ateş düşmesin senin, vay vay vay tavuklara bir şey yapmamış. Allah'tan yeni girmiş demek ki. Tilki kardeş lütfen. Oğlum kendine bir şey yapacaksın ya çık. Tamam haydi, haydi, haydi" diye seslendi. Bir süre sonra sıkıştığı yerden kurtulan tilki, kümesten çıkıp uzaklaştı.Seyfi İkzek'in sosyal medyadan paylaştığı görüntüler, yoğun ilgi gördü.


Son dakika haberi! Kümesine giren tilkiye 'Ciğerine ateş düşmesin senin' diye seslendi
Son dakika haberi! Kümesine giren tilkiye 'Ciğerine ateş düşmesin senin' diye seslendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI

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