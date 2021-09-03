Bakan Ersoy, Bollywood yıldızlarıyla bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması Oyuncu Katrina Kaif'in konuşması Salman Khan'ın konuşması Bakan Ersoy, Bollywood yıldızlarıyla bir araya geldi Hindistan sinemasının meşhur oyuncularından Salman Khan ve Katrina Kaif ile bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması

Oyuncu Katrina Kaif'in konuşması

Salman Khan'ın konuşması Bakan Ersoy, Bollywood yıldızlarıyla bir araya geldi

Hindistan sinemasının meşhur oyuncularından Salman Khan ve Katrina Kaif ile bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, basın mensuplarına açıklama yaptı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

"Her şehri, her noktası ayrı bir çekim noktası, cazibe noktası haline geldi. ve bunun son birkaç senedir yurt dışında da tanıtımı çok güzel yapılıyor. Uluslararası prodüksiyon firmaları Türkiye'de tekrar çekimler yapmaya başladılar"

"Türkiye, Avusturya ve Rusya'da çekilecek olan filmin Türkiye bacağını şu anda burada çekiyorlar ve bugüne kadarki en yüksek bütçeyle çekilmiş Hindistan filmi olarak tüm dünyada 2022 sonu itibariyle de gösterilecek. Bizim amacımız Türkiye'nin bu cazip plato olma özelliğinin bilinirliğini tüm dünyaya yaymak ve çok daha fazla yapımın Türkiye'de gerçekleşmesini sağlamak"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt