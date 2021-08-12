Küçükçekmece'de arkadaşları tarafından kafası kesilerek öldürüldü
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Küçükçekmece'de arkadaşları tarafından kafası kesilerek öldürüldü

Küçükçekmece'de arkadaşları tarafından kafası kesilerek öldürüldü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜÇÜKÇEKMECE'de Pakistan uyruklu bir kişi kaldığı evde kafası kesilmiş bir şekilde ölü bulundu.

KÜÇÜKÇEKMECE'de Pakistan uyruklu bir kişi kaldığı evde kafası kesilmiş bir şekilde ölü bulundu. Arkadaşları teslim oldukları polise cinayeti itiraf ederken, 5 kişi girdikleri evden 4 kişi olarak çıkıp koştukları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, Kanarya Mahallesi Florya Caddesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Pakistan uyruklu 5 kişi çalıştıkları ayakkabı atölyesinden çıkarak, öğle arasında eve geldi. Evde, henüz bilinmeyen nedenle 5 kişilik grup arasında kavga çıktı. Ardından 4 kişi evden hızlıca çıkarak kaçtı. Kaçanlardan 3'ü polise teslim olup, cinayet işlediklerini itiraf etti. Eve gelen polis ekipleri, kanepenin üzerinde kafası kesilmiş halde bir kişinin cansız bedenini buldu. Yapılan olay yeri ve savcı incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

"4 KİŞİ GELİP ADAMIN CANINI ALIYORLAR"

Mahalle sakini Zeki Erbek, "Burada yabancı uyruklular oturuyordu. 4 kişi gelip burada adamın canını alıyorlar, kafasını kesiyorlar. İçeride çekyat var. Adamı çekyatın üstünü yatırıp canını alıyorlar. Ondan sonra buraya olay yeri inceleme ve polis geliyor. Olay bu yani. 4 kişi kalıyor burada. Sonrada kaçıp gidiyorlar" dedi.

"İÇERDE CİNAYET İŞLENDİĞİNİ DUYDUK"Mahallede esnaf olan Mustafa Yemez, "Yandaki börek salonunu işletiyoruz. Orada otururken bir kargaşa, ses duyduk. Ben de 'önemli değildir takılma' dedim. 25 - 30 dakika sonra polisler geldi. Buraya geldiklerinde kimseyi yaklaştırmadılar. Önce biz anlamadık ne olduğunu, acaba içeride bir tartışma, kavga mı oldu diye. Daha sonra içeride cinayet işlendiğini duyduk. Mesele bundan ibaret. İçeriye önce 2 kişi, daha sonra 2 kişi daha giriyor. Bir kişi elinde ekmekle marketten geldi. 5 kişi girdiler kameradan gördüm ben de, polise verdiğim ifadede söyledim. Daha sonra 4 kişi evden koşarak uzaklaştılar. Olayın cinayet olduğunu daha sonradan öğrendim. 5 kişi kalıyormuş evde bana da bakkal söyledi" ifadelerini kullandı. EVE GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI KAMERADAÖte yandan, 5 kişinin eve girdikleri ve ardından kaçtıkları anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ilk başta 3 kişinin eve doğru geldiği, bir kişinin marketten ekmek aldığı, ardından 2 kişinin daha geldiği ve böylece 5 kişinin içeri girdiği görülüyor. Kısa bir süre sonra 4 kişinin kaçarak uzaklaştığı da kameraya yansıyor.

Küçükçekmece'de arkadaşları tarafından kafası kesilerek öldürüldü
Küçükçekmece'de arkadaşları tarafından kafası kesilerek öldürüldü
Küçükçekmece'de arkadaşları tarafından kafası kesilerek öldürüldü
Küçükçekmece'de arkadaşları tarafından kafası kesilerek öldürüldü
Küçükçekmece'de arkadaşları tarafından kafası kesilerek öldürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Küçükçekmece'de yabancı uyruklu kişi evinde öldürülmüş olarak bulundu
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