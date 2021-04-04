Son dakika haberi... Küçük Halil'in doğum gününü polis kutladı
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Son dakika haberi... Küçük Halil'in doğum gününü polis kutladı

Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir AYDINIŞIK - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Küçük Halil'in doğum gününü polis kutladı

Son dakika haber: BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı İkizçay Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Halil Şıvgın için polis ekipleri, sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi.

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı İkizçay Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Halil Şıvgın için polis ekipleri, sürpriz doğum günü kutlaması düzenledi. Halil, pastasının mumlarını üfledikten sonra, polis motosikletiyle gezdirildi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan Yunus ekipleri, İkizçay Mahallesi'nde oturan Attila ve Pınar Şıvgın'ın tek çocuğu olan Halil için sürpriz doğum günü düzenledi. Pandemi ve sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı aile evden ayrılamayınca, çocuklarının doğum günü için polis ekiplerinden yardım istedi. Yunus ekipleri ailenin bu isteğini kabul ederek hem Halil'in polis mesleğine olan aşkını yerine getirmek hem de doğum gününü kutlamak için pasta yaptırarak Halil'in yanına gittiler.

Kapıda polisleri karşılayan minik Halil'in mutluğu gözlerinden okundu. Halil Şıvgın, heyecanla pastanın üzerinde yanan mumları söndürmekte güçlük çekti. Minik Halil, polis motosikletine bindirilerek tur da attırıldı. Halil, doğum günü sürprizi nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi.

Şıvgın ailesi de bu anlamlı günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan emniyet güçlerine teşekkür etti.


- Balıkesir
Son dakika haberi... Küçük Halil'in doğum gününü polis kutladı
Son dakika haberi... Küçük Halil'in doğum gününü polis kutladı
Son dakika haberi... Küçük Halil'in doğum gününü polis kutladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdulkadir AYDINIŞIK

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